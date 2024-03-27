Абсалямов Гайнетдин (Гайни) Гизетдинович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти1991
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Абсалямов Гизетдин
Рождение ребёнка
02.03.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абсалямов Ильяс Гайнетдинович
Мать ребёнка: Абсалямова Хаят (Умырхаят) Хамитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно