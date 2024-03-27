Абсалямов Гайнетдин (Гайни) Гизетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямов Гайнетдин (Гайни) Гизетдинович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1911

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Абсалямов Гизетдин

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова Хаят (Умырхаят) Хамитовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абсалямов Ильяс Гайнетдинович

Мать ребёнка: Абсалямова Хаят (Умырхаят) Хамитовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова Хаят (Умырхаят) Хамитовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова Хаят (Умырхаят) Хамитовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова Хаят (Умырхаят) Хамитовна

Смерть
1991
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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