Бибикова (Демидова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1771
Дата смерти12.12.1841
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1771
Отец: Демидов Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Бибиков Степан Степанович
Отец ребёнка: Бибиков Степан Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1795
Сын: Бибиков Василий Степанович
Отец ребёнка: Бибиков Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Бибикова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Бибиков Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Лодыжинская Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Бибиков Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1841