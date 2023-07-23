Бибикова (Демидова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибикова (Демидова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1771

Дата смерти

12.12.1841

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1771

Отец: Демидов Василий Евдокимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Бибиков Степан Степанович

Отец ребёнка: Бибиков Степан Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1795

Сын: Бибиков Василий Степанович

Отец ребёнка: Бибиков Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Бибикова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Бибиков Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Лодыжинская Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Бибиков Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бибиков Степан Васильевич

Смерть
12.12.1841
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