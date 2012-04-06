Безрукова (Ипполитова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрукова (Ипполитова) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1936

Дата смерти

06.04.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1964

Сын: Безруков Павел Александрович

Отец ребёнка: Безруков Александр Павлович

Кротково, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безруков Александр Павлович

Смерть
06.04.2012
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