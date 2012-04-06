Безрукова (Ипполитова) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1936
Дата смерти06.04.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1964
Сын: Безруков Павел Александрович
Отец ребёнка: Безруков Александр Павлович
Кротково, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.2012