Мусихин Севастьян Корманов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Севастьян Корманов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1678

Дата смерти

После 1702

Пол

Мужской

Отец

Около 1651 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1678

Отец: Мусихин Кормашка Савин

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1702
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