Никифоров Емельян Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.08.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1845 ст.
Рождение ребёнка
19.04.1875 ст.
Сын: Никифоров Егор (Георгий) Емельянович
Мать ребёнка: Никифорова Ирина Поликарповна
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Дочь: Ермилова Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Никифорова Ирина Поликарповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1884 ст.
Сын: Никифоров Иван Емельянович
Мать ребёнка: Никифорова Ирина Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно