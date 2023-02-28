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Никифоров Емельян Иванович

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около ?.08.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1845 ст.

Отец: Никифоров Иван Матвеевич

Мать: Никифорова Татьяна Алексеевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.04.1875 ст.

Сын: Никифоров Егор (Георгий) Емельянович

Мать ребёнка: Никифорова Ирина Поликарповна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Дочь: Ермилова Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Никифорова Ирина Поликарповна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1884 ст.

Сын: Никифоров Иван Емельянович

Мать ребёнка: Никифорова Ирина Поликарповна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Ирина Поликарповна

Смерть
Неизвестно
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