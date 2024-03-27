Тимербаев Исмагил Тимербаевич
Место рожденияБашкирская АССР, Краснокамский р-н, д. Кузгово
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Мухамадшарипов Тимербай
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Тимербаев И. . Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» , Место службы: 102 сд. Награждение
Смерть
Неизвестно