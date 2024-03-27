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Тимербаев Исмагил Тимербаевич

Место рождения

Башкирская АССР, Краснокамский р-н, д. Кузгово

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Мухамадшарипов Тимербай

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Тимербаев И. . Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» , Место службы: 102 сд. Награждение
Смерть
Неизвестно

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