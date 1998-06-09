Юркова (Рамзайцева) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1911
Дата смерти09.06.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новицкая Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бажина (Юркова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Букина (Юркова) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1946
Дочь: Алабардина (Юркова) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич
Смерть
09.06.1998