Юркова (Рамзайцева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркова (Рамзайцева) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1911

Дата смерти

09.06.1998

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новицкая Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бажина (Юркова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Букина (Юркова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрков Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
21.08.1946

Дочь: Алабардина (Юркова) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич

Смерть
09.06.1998

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