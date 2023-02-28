Сычюгов Филипп Степанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1675 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1675 ст.
Отец: Сычюгов Степан Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1700 ст.
Дочь: Сычюгова Марина Филипповна
Мать ребёнка: - Катерина Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1705 ст.
Сын: Сычюгов Тимофей Филиппович
Мать ребёнка: - Катерина Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.
Дочь: Сычюгова Пелагея Филипповна
Мать ребёнка: - Катерина Андреевна
Смерть
Неизвестно