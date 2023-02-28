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Сычюгов Филипп Степанович

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Место рождения

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1675 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1658 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1675 ст.

Отец: Сычюгов Степан Иванович

Мать: не указана

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1700 ст.

Дочь: Сычюгова Марина Филипповна

Мать ребёнка: - Катерина Андреевна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1705 ст.

Сын: Сычюгов Тимофей Филиппович

Мать ребёнка: - Катерина Андреевна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.

Дочь: Сычюгова Пелагея Филипповна

Мать ребёнка: - Катерина Андреевна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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