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Брыгалина (Малахова) Александра

Место рождения

Алтайский край, Полспелихинский район, Рубцовка

Дата рождения

28.05.1912

Дата смерти

13.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1912

Отец: Малахов Семен

Мать: Малахова Анна

Алтайский край, Полспелихинский район, Рубцовка
Рождение ребёнка
08.11.1936

Сын: Брыгалин Николай

Отец ребёнка: Брыгалин Петр

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.05.1943

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Брыгалин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брыгалин Петр

Смерть
13.01.1991
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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