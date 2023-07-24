Брыгалина (Малахова) Александра
Место рожденияАлтайский край, Полспелихинский район, Рубцовка
Дата рождения28.05.1912
Дата смерти13.01.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1912
Отец: Малахов Семен
Мать: Малахова Анна
Алтайский край, Полспелихинский район, Рубцовка
Рождение ребёнка
08.11.1936
Сын: Брыгалин Николай
Отец ребёнка: Брыгалин Петр
Рождение ребёнка
31.05.1943
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Брыгалин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брыгалин Петр
Смерть
13.01.1991
Похороны
Неизвестно