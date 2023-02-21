Подъяков Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1955
Рождение ребёнка
11.05.1976
Сын: Подъяков Вадим Анатольевич
Мать ребёнка: Подъякова Назия Садртдиновна
Карпогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.05.1983
Сын: Подъяков Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Подъякова Назия Садртдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ершова Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Подъякова Назия Садртдиновна
Бракосочетание
Неизвестно