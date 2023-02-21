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Подъяков Анатолий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1955

Отец: Подъяков Николай Дмитриевич

Мать: Пищева Евстолия Ивановна

Рождение ребёнка
11.05.1976

Сын: Подъяков Вадим Анатольевич

Мать ребёнка: Подъякова Назия Садртдиновна

Карпогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.05.1983

Сын: Подъяков Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Подъякова Назия Садртдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ершова Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Подъякова Назия Садртдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подъякова Назия Садртдиновна

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