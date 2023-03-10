Шохин (Неизвестно) Прасковья Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Шохин Михаил Фокеевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Шохин Михаил Фокеевич
Рождение ребёнка
1825 ст.
Отец ребёнка: Шохин Михаил Фокеевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Неизвестно Акулина Михайловна
Отец ребёнка: Шохин Михаил Фокеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно