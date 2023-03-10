Шохин (Неизвестно) Прасковья Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохин (Неизвестно) Прасковья Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Шохин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Шохин Михаил Фокеевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Шохин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шохин Михаил Фокеевич

Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Шохин Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Шохин Михаил Фокеевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Неизвестно Акулина Михайловна

Отец ребёнка: Шохин Михаил Фокеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Михаил Фокеевич

Смерть
Неизвестно
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