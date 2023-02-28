Лобов Леонтий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Лобов Никифор Иванович
Мать: Лобова Анастасия
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Лобова Устинья Семеновна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Феодосия Леонтьевна
Мать ребёнка: Лобова Устинья Семеновна
Рождение ребёнка
11.09.1846
Мать ребёнка: Лобова Устинья Семеновна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Февронья Леонтьевна
Мать ребёнка: Лобова Устинья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобова Устинья Семеновна
Смерть
Неизвестно