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Лобов Леонтий Никифорович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Лобов Никифор Иванович

Мать: Лобова Анастасия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Лобов Сидор Леонтьевич

Мать ребёнка: Лобова Устинья Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Феодосия Леонтьевна

Мать ребёнка: Лобова Устинья Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.09.1846

Сын: Лобов Федор Леонтьевич

Мать ребёнка: Лобова Устинья Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Февронья Леонтьевна

Мать ребёнка: Лобова Устинья Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобова Устинья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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