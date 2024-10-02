Muhß Christine Charlotte
Место рожденияИжорская колония
Дата рождения1817
Дата смерти13.12.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.09.1835
Муж: Muhß Johann Michael
Рождение ребёнка
14.03.1838
Дочь: (Muhß) Christine Elisabeth
Отец ребёнка: Muhß Johann Michael
Рождение ребёнка
02.05.1839
Сын: Muhß Johann Gottlieb
Отец ребёнка: Muhß Johann Michael
Смерть
13.12.1841