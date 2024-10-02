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Muhß Christine Charlotte

Место рождения

Ижорская колония

Дата рождения

1817

Дата смерти

13.12.1841

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.09.1835

Муж: Muhß Johann Michael

Рождение ребёнка
14.03.1838

Дочь: (Muhß) Christine Elisabeth

Отец ребёнка: Muhß Johann Michael

Рождение ребёнка
02.05.1839

Сын: Muhß Johann Gottlieb

Отец ребёнка: Muhß Johann Michael

Смерть
13.12.1841

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