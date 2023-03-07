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Бабин Филипп Арефьев

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Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Бабин Арефей Петров

Мать: Бабина Агафия Фефилова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Васса Филиппова

Мать ребёнка: Бабина Меланья Миронова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Бабин Евсевий Филиппов

Мать ребёнка: Бабина Меланья Миронова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Евгения Филиппова

Мать ребёнка: Бабина Меланья Миронова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Васса (мл) Филиппова

Мать ребёнка: Бабина Меланья Миронова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Настасья Филиппова

Мать ребёнка: Бабина Меланья Миронова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Агриппина Филиппова

Мать ребёнка: Бабина Меланья Миронова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Лукерья Филиппова

Мать ребёнка: Бабина Меланья Миронова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Меланья Миронова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1848
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
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