Бабин Филипп Арефьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Бабин Арефей Петров
Мать: Бабина Агафия Фефилова
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Васса Филиппова
Мать ребёнка: Бабина Меланья Миронова
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Бабина Меланья Миронова
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Евгения Филиппова
Мать ребёнка: Бабина Меланья Миронова
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Васса (мл) Филиппова
Мать ребёнка: Бабина Меланья Миронова
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Настасья Филиппова
Мать ребёнка: Бабина Меланья Миронова
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Агриппина Филиппова
Мать ребёнка: Бабина Меланья Миронова
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Лукерья Филиппова
Мать ребёнка: Бабина Меланья Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Меланья Миронова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1848