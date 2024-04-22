Озеров Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения08.07.1816
Дата смерти19.07.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1816
Отец: Озеров Петр Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1848
Дочь: Шаховская Ольга Александровна
Мать ребёнка: Озерова Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
03.07.1849
Дочь: Гончарова Мария Александровна
Мать ребёнка: Озерова Ольга Егоровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.09.1850
Сын: Озеров Александр Александрович
Мать ребёнка: Озерова Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
26.08.1852
Сын: Озеров Борис Александрович
Мать ребёнка: Озерова Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
27.06.1854
Дочь: Нилус Елена Александровна
Мать ребёнка: Озерова Ольга Егоровна
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
10.08.1856
Сын: Озеров Давид Александрович
Мать ребёнка: Озерова Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
28.09.1863
Сын: Озеров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Озерова Ольга Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Озерова Ольга Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
дипломат, обер-гофмейстер, действительный тайный советник
Смерть
19.07.1900
Пушкин, Царскосельский уезд