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Озеров Александр Петрович

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

08.07.1816

Дата смерти

19.07.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1816

Отец: Озеров Петр Иванович

Мать: Озерова Мария Александровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
11.06.1848

Дочь: Шаховская Ольга Александровна

Мать ребёнка: Озерова Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
03.07.1849

Дочь: Гончарова Мария Александровна

Мать ребёнка: Озерова Ольга Егоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.09.1850

Сын: Озеров Александр Александрович

Мать ребёнка: Озерова Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
26.08.1852

Сын: Озеров Борис Александрович

Мать ребёнка: Озерова Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
27.06.1854

Дочь: Нилус Елена Александровна

Мать ребёнка: Озерова Ольга Егоровна

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
10.08.1856

Сын: Озеров Давид Александрович

Мать ребёнка: Озерова Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
28.09.1863

Сын: Озеров Сергей Александрович

Мать ребёнка: Озерова Ольга Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Озерова Ольга Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
дипломат, обер-гофмейстер, действительный тайный советник
Смерть
19.07.1900
Пушкин, Царскосельский уезд
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