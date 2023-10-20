Мелания
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Чижик Иосиф
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Чижик Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Чижик Иосиф
Рождение ребёнка
02.01.1865
Дочь: Чижик Наталья Иосифовна
Отец ребёнка: Чижик Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чижик Иосиф
Смерть
Неизвестно