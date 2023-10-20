Мелания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Чижик Самуил Иосифович

Отец ребёнка: Чижик Иосиф

Коврай, Черкаська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Чижик Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Чижик Иосиф

Коврай, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.01.1865

Дочь: Чижик Наталья Иосифовна

Отец ребёнка: Чижик Иосиф

Коврай, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чижик Симеон Иосифович

Отец ребёнка: Чижик Иосиф

Коврай, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
Коврай, Черкаська область
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