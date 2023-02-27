Рагозин Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Рогозин Мирон
Мать: Ксенья
Рождение ребёнка
1757
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760
Сын: Рагозин Лукьян
Мать ребёнка: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Место жительства
Неизвестно
Нижний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно