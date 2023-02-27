Рагозин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Рогозин Мирон

Мать: Ксенья

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Ирина

Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Рагозин Лукьян

Мать ребёнка: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Место жительства
Неизвестно
Нижний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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