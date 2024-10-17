Михаил Семенов
Место рожденияд. Нижняя Слобода, Будаевокой вол. Можайскаго уезд
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Павлова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Сергей Павлов
Мать ребёнка: Софья Павлова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Лукерья Павлова
Мать ребёнка: Софья Павлова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Фекла Павлова
Мать ребёнка: Софья Павлова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Михей Михайлов
Мать ребёнка: Софья Павлова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Евстигней Михайлов
Мать ребёнка: Софья Павлова
Смерть
Неизвестно