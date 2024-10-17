Михаил Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Семенов

Место рождения

д. Нижняя Слобода, Будаевокой вол. Можайскаго уезд

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1735 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Павлова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Сергей Павлов

Мать ребёнка: Софья Павлова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Лукерья Павлова

Мать ребёнка: Софья Павлова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Фекла Павлова

Мать ребёнка: Софья Павлова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Михей Михайлов

Мать ребёнка: Софья Павлова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Евстигней Михайлов

Мать ребёнка: Софья Павлова

Смерть
Неизвестно

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