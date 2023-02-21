Гаврилов(Чилимский) Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1806 и 1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1806 и 1809 ст.
Отец: Андрей Гаврилович
Мать: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.
Сын: Чилимский Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.
Сын: Гаврилов (чилимский) Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1835 ст.
Сын: Чилимский Артемий Алексеевич
Мать ребёнка: Дарья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно