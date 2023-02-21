Гаврилов(Чилимский) Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов(Чилимский) Алексей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1806 и 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1776 г.р.

Мать

Вычислено 1779 г.р.

Жена

Вычислено 1811 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1806 и 1809 ст.

Отец: Андрей Гаврилович

Мать: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.

Сын: Чилимский Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Дарья Тимофеевна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.

Сын: Гаврилов (чилимский) Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1835 ст.

Сын: Чилимский Артемий Алексеевич

Мать ребёнка: Дарья Тимофеевна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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