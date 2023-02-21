Карташанов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1951
Работа или профессия
Неизвестно