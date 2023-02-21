Карташанов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташанов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карташанова Стефания Савельевна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карташанова Стефания Савельевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карташанова Стефания Савельевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карташанова Стефания Савельевна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карташанова Стефания Савельевна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карташанова Стефания Савельевна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карташанова Стефания Савельевна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карташанова Стефания Савельевна

Работа или профессия
Неизвестно
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