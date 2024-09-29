Корчагин Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1881
Отец: Корчагин Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Корчагин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Корчагина Елена Емельяновна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Корчагин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Корчагина Елена Емельяновна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Корчагин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Корчагина Елена Емельяновна
Смерть
Неизвестно