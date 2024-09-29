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Корчагин Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1881

Отец: Корчагин Алексей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Корчагин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Корчагина Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Корчагин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Корчагина Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Корчагин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Корчагина Елена Емельяновна

Смерть
Неизвестно

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