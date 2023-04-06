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Филилеев Яков Степанович

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Место рождения

Новосурск, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

26.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Филилеев Степан

Мать: Филилеева Екатерина

Новосурск, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
С 1914 по 1915
воевал
Рождение ребёнка
05.06.1915

Дочь: Малюгина Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Филилеева Анастасия Филипповна

Новосурск, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Филилеева Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Филилеев Евгений

Мать ребёнка: Филилеева Анастасия Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Смерть
26.09.1975
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