Филилеев Яков Степанович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти26.09.1975
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Филилеев Степан
Мать: Филилеева Екатерина
Работа или профессия
С 1914 по 1915
воевал
Рождение ребёнка
05.06.1915
Дочь: Малюгина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Филилеева Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Филилеева Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Филилеев Евгений
Мать ребёнка: Филилеева Анастасия Филипповна
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Смерть
26.09.1975