Берсенёва (Бердникова) Нинэль Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берсенёва (Бердникова) Нинэль Анатольевна

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Место рождения

Басмановское, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

26.08.1938

Дата смерти

13.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1938

Отец: Бердников Анатолий Михайлович

Мать: не указана

Басмановское, Талицкий, Свердловская область
Родилась в селе Басманово Буткинского района Свердловской области. 3 октября 1938 года Буткинский район был передан в состав Свердловской области. 1 февраля 1963 года Буткинский район был упразднён... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1958

Дочь: Берсенёва (Берсенёва) Анна Минеевна

Отец ребёнка: Берсенёв Миней Семёнович

Бракосочетание
06.10.1958

Муж: Берсенёв Миней Семёнович

место регистрации Трехозерский сельский совет Буткинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
11.02.1960

Дочь: Семянова (Берсенёва) Галина Минеевна

Отец ребёнка: Берсенёв Миней Семёнович

Смерть
13.01.2012

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