Берсенёва (Бердникова) Нинэль Анатольевна
Место рождения
Дата рождения26.08.1938
Дата смерти13.01.2012
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1938
Отец: Бердников Анатолий Михайлович
Мать: не указана
Родилась в селе Басманово Буткинского района Свердловской области. 3 октября 1938 года Буткинский район был передан в состав Свердловской области. 1 февраля 1963 года Буткинский район был упразднён... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1958
Дочь: Берсенёва (Берсенёва) Анна Минеевна
Отец ребёнка: Берсенёв Миней Семёнович
Бракосочетание
06.10.1958
место регистрации Трехозерский сельский совет Буткинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
11.02.1960
Дочь: Семянова (Берсенёва) Галина Минеевна
Отец ребёнка: Берсенёв Миней Семёнович
Смерть
13.01.2012