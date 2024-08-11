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Мельникова Фёкла Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Дмитрий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Мельников Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Лаврентьевич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Мельников Никифор Дмитриевич

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Лаврентьевич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1855 ст.

Сын: Мельников Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Лаврентьевич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1857 ст.

Сын: Мельников Тихон Дмитриевич

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Лаврентьевич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Мельникова) Васса Дмитриевна

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Лаврентьевич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область

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