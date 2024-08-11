Мельникова Фёкла Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Мельников Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мельников Никифор Дмитриевич
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
29.06.1855 ст.
Сын: Мельников Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
10.06.1857 ст.
Сын: Мельников Тихон Дмитриевич
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Мельникова) Васса Дмитриевна
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно