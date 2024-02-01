Бусыгина Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусыгина Васса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюкалов Иван

Мать: Тюкалова Домна

Рождение ребёнка
22.06.1947

Дочь: Бусыгина Галина Викторовна

Отец ребёнка: Бусыгин Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бусыгин Сергей Викторович

Отец ребёнка: Бусыгин Виктор Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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