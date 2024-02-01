Бусыгина Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюкалов Иван
Мать: Тюкалова Домна
Рождение ребёнка
22.06.1947
Дочь: Бусыгина Галина Викторовна
Отец ребёнка: Бусыгин Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бусыгин Сергей Викторович
Отец ребёнка: Бусыгин Виктор Сергеевич
Смерть
Неизвестно