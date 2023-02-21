Суслова Екатерина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти15.11.1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1912
Отец ребёнка: Суслов Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
05.11.1926
Дочь: Соколова Нина Кирилловна
Отец ребёнка: Суслов Кирилл Андреевич
Сидельниково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суслов Константин
Отец ребёнка: Суслов Кирилл Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1965