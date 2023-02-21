Суслова Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуслова Екатерина Матвеевна

Суслова Екатерина Матвеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

15.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1912

Сын: Суслов Николай Кирилович

Отец ребёнка: Суслов Кирилл Андреевич

Рождение ребёнка
05.11.1926

Дочь: Соколова Нина Кирилловна

Отец ребёнка: Суслов Кирилл Андреевич

Сидельниково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Константин

Отец ребёнка: Суслов Кирилл Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслов Кирилл Андреевич

Смерть
15.11.1965
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close