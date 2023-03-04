(Вшивцева) Алена Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вшивцева) Алена Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1762

Пол

Женский

Отец

1715 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Вшивцев Моисей Фадеевич

Мать: Вшивцева ?

Смерть
1762
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