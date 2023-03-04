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(Вшивцева) Алена Моисеевна
(Вшивцева) Алена Моисеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1742
Дата смерти
1762
Пол
Женский
Отец
Вшивцев Моисей Фадеевич
1715 г.р.
Мать
Вшивцева ?
1712 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец:
Вшивцев Моисей Фадеевич
Мать:
Вшивцева ?
Смерть
1762
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