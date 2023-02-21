Наконечная Агафья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаконечная Агафья Николаевна

Наконечная Агафья Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Наконечный Петр Васильевич

Отец ребёнка: Наконечный Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наконечный Василий

Место жительства
Неизвестно
Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close