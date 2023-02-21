Наконечная Агафья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Наконечный Петр Васильевич
Отец ребёнка: Наконечный Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наконечный Василий
Место жительства
Неизвестно
Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно