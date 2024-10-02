Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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1888 г.р.
1905 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Конон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крандасов Иван Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крандасов Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
04.01.1888

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крандасов Иван Прокопьевич

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Рождение ребёнка
04.01.1888

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крандасов Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
25.12.1888

Сын: Крандасов Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Крандасов Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
14.04.1905

Сын: Карандасов Николай Иванович

Отец ребёнка: Крандасов Иван Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

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