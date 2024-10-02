Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Конон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1888
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Рождение ребёнка
04.01.1888
Рождение ребёнка
25.12.1888
Сын: Крандасов Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Крандасов Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
14.04.1905
Сын: Карандасов Николай Иванович
Отец ребёнка: Крандасов Иван Прокопьевич
Смерть
Неизвестно