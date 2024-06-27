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Софонов Афанасий Евграфович

Место рождения

Увальная, Уватская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Увальная, Уватская волость, Тобольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софонова Епраксия Евграфовна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Софонов Трофим Афанасьевич

Мать ребёнка: Софонова Епраксия Евграфовна

Увальная, Уватская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Софонов Варлаам Афанасьевич

Мать ребёнка: Софонова Епраксия Евграфовна

Увальная, Уватская волость, Тобольский уезд
Смерть
Неизвестно

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