Софонов Афанасий Евграфович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Сын: Софонов Трофим Афанасьевич
Мать ребёнка: Софонова Епраксия Евграфовна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Софонов Варлаам Афанасьевич
Мать ребёнка: Софонова Епраксия Евграфовна
Смерть
Неизвестно