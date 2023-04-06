Кубышева (Синцова) Марья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Синцов Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Кубышева Параскева Самойловна
Отец ребёнка: Кубышев Самуил Матвеевич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Кубышева Агафья Самойловна
Отец ребёнка: Кубышев Самуил Матвеевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Кубышев Трифон Самуилович
Отец ребёнка: Кубышев Самуил Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно