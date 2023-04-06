Кубышева (Синцова) Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубышева (Синцова) Марья Ивановна

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Место рождения

Адовщина, Свечинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Синцов Иван Артемьевич

Мать: Синцова Екатерина Фадеевна

Адовщина, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Кубышева Параскева Самойловна

Отец ребёнка: Кубышев Самуил Матвеевич

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Кубышева Агафья Самойловна

Отец ребёнка: Кубышев Самуил Матвеевич

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1773

Сын: Кубышев Трифон Самуилович

Отец ребёнка: Кубышев Самуил Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кубышев Самуил Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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