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Белозёров Владимир Васильевич

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Место рождения

г. Райчихинск

Дата рождения

27.07.1947

Дата смерти

04.02.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Райчихинск
Бракосочетание
16.06.1973

Жена: Белозёрова Лариса Николаевна

г. Моздок РСО-Алания
Рождение ребёнка
21.04.1975

Дочь: Сергиенко Инна Владимировна

Мать ребёнка: Белозёрова Лариса Николаевна

г. Моздок РСО-Алания
Рождение ребёнка
10.10.1978

Сын: Белозёров Денис Владимирович

Мать ребёнка: Белозёрова Лариса Николаевна

г. Моздок РСО-Алания
Смерть
04.02.2021
г. Моздок РСО-Алания
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