Белозёров Владимир Васильевич
Место рожденияг. Райчихинск
Дата рождения27.07.1947
Дата смерти04.02.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Райчихинск
Бракосочетание
16.06.1973
г. Моздок РСО-Алания
Рождение ребёнка
21.04.1975
Дочь: Сергиенко Инна Владимировна
Мать ребёнка: Белозёрова Лариса Николаевна
г. Моздок РСО-Алания
Рождение ребёнка
10.10.1978
Сын: Белозёров Денис Владимирович
Мать ребёнка: Белозёрова Лариса Николаевна
г. Моздок РСО-Алания
Смерть
04.02.2021
г. Моздок РСО-Алания