Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Некрасов Иван Антонович

Отец ребёнка: Антон Тихонович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Антон Тихонович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Феоктиста Антоновна

Отец ребёнка: Антон Тихонович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Антон Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Тихонович

Смерть
Неизвестно
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