Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Антон Тихонович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Антон Тихонович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Феоктиста Антоновна
Отец ребёнка: Антон Тихонович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Антон Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Тихонович
Смерть
Неизвестно