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Чиков Николай Егорович

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Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: Чикова Анна Михайловна

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вологодская обл., Оштинский р-н, Коштугский с/с, д. Пустошь
Призыв на военную службу
?.08.1941
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Архангельский РВК, Архангельская обл., Архангельский р-н
Пропал без вести (военное)
?.08.1941
Смерть
Неизвестно
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