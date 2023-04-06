Чиков Николай Егорович
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: Чикова Анна Михайловна
Вологодская обл., Оштинский р-н, Коштугский с/с, д. Пустошь
Призыв на военную службу
?.08.1941
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Архангельский РВК, Архангельская обл., Архангельский р-н
Пропал без вести (военное)
?.08.1941
Смерть
Неизвестно