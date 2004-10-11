Головина (Шувалова) Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Шувалова) Лидия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1940

Дата смерти

11.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1940

Отец: Шувалов Сергей Ефимович

Мать: Шувалова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
26.02.1960

Сын: Головин Николай Александрович

Отец ребёнка: Головин Александр Александрович

Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1962

Сын: Головин Валерий Александрович

Отец ребёнка: Головин Александр Александрович

Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.04.1966

Сын: Головин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Головин Александр Александрович

Рождение ребёнка
12.10.?

Сын: Головин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Головин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Александр Александрович

Отец ребёнка: Головин Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Александр Александрович

Смерть
11.10.2004
Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
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