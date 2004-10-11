Головина (Шувалова) Лидия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1940
Дата смерти11.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1940
Рождение ребёнка
26.02.1960
Сын: Головин Николай Александрович
Отец ребёнка: Головин Александр Александрович
Рождение ребёнка
27.10.1962
Сын: Головин Валерий Александрович
Отец ребёнка: Головин Александр Александрович
Рождение ребёнка
12.04.1966
Сын: Головин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Головин Александр Александрович
Рождение ребёнка
12.10.?
Сын: Головин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Головин Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Александр Александрович
Отец ребёнка: Головин Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.2004