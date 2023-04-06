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Бадулин Федор Степанов

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Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Бадулин Стефан

Мать: не указана

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Бадулин Григорий Федорович

Мать ребёнка: Дарья Савельева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Бадулин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Дарья Савельева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.11.1872

Сын: Бадулин Александр Федорович

Мать ребёнка: Дарья Савельева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Варвара Федорова

Мать ребёнка: Дарья Савельева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Александра Федорова

Мать ребёнка: Дарья Савельева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Савельева

Смерть
Неизвестно
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