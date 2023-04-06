Бадулин Федор Степанов
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Бадулин Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Бадулин Григорий Федорович
Мать ребёнка: Дарья Савельева
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Дарья Савельева
Рождение ребёнка
15.11.1872
Сын: Бадулин Александр Федорович
Мать ребёнка: Дарья Савельева
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Варвара Федорова
Мать ребёнка: Дарья Савельева
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Александра Федорова
Мать ребёнка: Дарья Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Савельева
Смерть
Неизвестно