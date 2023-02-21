Данидзе Гаёз Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данидзе Гаёз Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Данидзе Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2017
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