Данидзе Гаёз Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти2017
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Данидзе Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2017