Пунегов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пунегов Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1937

Дата смерти

15.12.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1937

Отец: Пунегов Михаил

Мать: Аксинья Павловна

Рождение ребёнка
04.06.1961

Сын: Пунегов Василий Иванович

Мать ребёнка: Пунегова Валентина Никитьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пунегов Александр Иванович

Мать ребёнка: Пунегова Валентина Никитьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Пунегова Валентина Никитьевна

Смерть
15.12.1990
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