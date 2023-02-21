Пунегов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1937
Дата смерти15.12.1990
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1937
Отец: Пунегов Михаил
Мать: Аксинья Павловна
Рождение ребёнка
04.06.1961
Мать ребёнка: Пунегова Валентина Никитьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пунегов Александр Иванович
Мать ребёнка: Пунегова Валентина Никитьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Пунегова Валентина Никитьевна
Смерть
15.12.1990