Маханов Василий Данилович
Место рождения
Дата рождения01.01.1930
Дата смерти04.04.1983
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1930
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1953
Сын: Маханов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Маханова Елена Исаковна
Кильдюшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маханова Елена Исаковна
Смерть
04.04.1983
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область