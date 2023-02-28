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Маханов Василий Данилович

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Место рождения

Красное Озеро, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.01.1930

Дата смерти

04.04.1983

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1930

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Красное Озеро, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1953

Сын: Маханов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Маханова Елена Исаковна

Кильдюшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маханова Елена Исаковна

Смерть
04.04.1983
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
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