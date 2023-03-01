Блинкова Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1931
Сын: Блинков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Блинков Андрей Григорьевич
Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно