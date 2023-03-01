Блинкова Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинкова Марфа Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1931

Сын: Блинков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Блинков Андрей Григорьевич

Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинков Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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