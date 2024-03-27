Иванов Арсентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Арсентий

Место рождения

Иркутская губ.уезд Верхоленский округ, Манзурская вол.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Дмитрий

Мать: не указана

Иркутская губ.уезд Верхоленский округ, Манзурская вол.
Рождение ребёнка
18.04.1918

Сын: Иванов Анатолий

Мать ребёнка: Иванова Мария

Иркутская обл., Качугский р-н, с. Манзурка
Военная служба
Неизвестно
Иванов Арсений Дмитриевич Болен. Картотека потерь — Картотека потерь — Должность/Звание бомбардир Воинская часть 4 Сиб. стр. арт. парков. дивиз. 1 парк Место рождения. Губерния Иркутская губ. Место рождения. Уезд Верхоленский округ Место рождения. Волость Манзурская вол. Причина выбытия болен Дата события 19.03.1917 Тип документа Карточка на прибывших (высшие чины) Архив Российский Государственный Военно-исторический архив
Смерть
Неизвестно
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