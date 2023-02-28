Шушкова (Болтушкина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШушкова (Болтушкина) Анна Алексеевна

Шушкова (Болтушкина) Анна Алексеевна

avatar

Место рождения

Сарафановская, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.01.1902

Дата смерти

14.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1902

Отец: Болтушкин Алексей Алексеевич

Мать: Болтушкина Аполлинария Андреевна

Сарафановская, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Шушков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Шушков Василий Павлович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шушков Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Шушков Василий Павлович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Шушков Альберт Васильевич

Отец ребёнка: Шушков Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита Васильевна

Отец ребёнка: Шушков Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушков Василий Павлович

Смерть
14.12.1989
Смерть насильственная (убита)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close