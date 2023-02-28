Шушкова (Болтушкина) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения17.01.1902
Дата смерти14.12.1989
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1902
Рождение ребёнка
1923
Сын: Шушков Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Шушков Василий Павлович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шушков Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Шушков Василий Павлович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Шушков Альберт Васильевич
Отец ребёнка: Шушков Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргарита Васильевна
Отец ребёнка: Шушков Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1989
Смерть насильственная (убита)