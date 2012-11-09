Иващенко (Стрицкая) Марина Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко (Стрицкая) Марина Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1963

Дата смерти

09.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1963

Отец: не указан

Мать: Стрицкая Мария

Рождение ребёнка
24.04.1981

Сын: Иващенко Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Иващенко Сергей Викторович

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
20.04.1988

Сын: Иващенко Игорь Сергеевич

Отец ребёнка: Иващенко Сергей Викторович

Пожига, Дальнереченский муниципальный район, Приморский край
Смерть
09.11.2012
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