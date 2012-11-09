Иващенко (Стрицкая) Марина Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1963
Дата смерти09.11.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.10.1963
Мать: Стрицкая Мария
Рождение ребёнка
24.04.1981
Сын: Иващенко Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Иващенко Сергей Викторович
Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
20.04.1988
Отец ребёнка: Иващенко Сергей Викторович
Пожига, Дальнереченский муниципальный район, Приморский край
Смерть
09.11.2012