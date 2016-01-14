Игонина Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.01.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Игонин Евгений Матвеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Игонин Евгений Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.2016