Игонина Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игонина Тамара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игонин Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Игонин Евгений Матвеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игонин Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Игонин Евгений Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игонин Евгений Матвеевич

Смерть
14.01.2016
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