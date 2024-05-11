Киселев Тимофей Петрович
Место рожденияГорскино Касьминской волости Кузнецкого уезда Томской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Горскино Касьминской волости Кузнецкого уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Горскино Касьминской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Браковская (Киселева) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: ?
Михеи, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно