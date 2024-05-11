Киселев Тимофей Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Киселев Тимофей Петрович

Место рождения

Горскино Касьминской волости Кузнецкого уезда Томской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Горскино Касьминской волости Кузнецкого уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Борис Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Горскино Касьминской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Браковская (Киселева) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: ?

Михеи, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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