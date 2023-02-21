Гриценко Николай Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриценко Николай Илларионович

Гриценко Николай Илларионович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1919

Дата смерти

02.07.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриценко Мария Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.12.1956

Сын: Гриценко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Гриценко Мария Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриценко Мария Александровна

Смерть
02.07.1990
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close