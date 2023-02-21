Гриценко Николай Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1919
Дата смерти02.07.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гриценко Мария Александровна
Рождение ребёнка
16.12.1956
Сын: Гриценко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Гриценко Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.1990