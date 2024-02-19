Вахрушева Ненила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Вахрушева Марья Епифановна
Отец ребёнка: Вахрушев Епифан (Степан) Антонович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Вахрушева Аксинья Епифановна
Отец ребёнка: Вахрушев Епифан (Степан) Антонович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Вахрушева Леонтий Епифанович
Отец ребёнка: Вахрушев Епифан (Степан) Антонович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Вахрушев Игнатий Епифанович
Отец ребёнка: Вахрушев Епифан (Степан) Антонович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Вахрушев Роман Епифанович
Отец ребёнка: Вахрушев Епифан (Степан) Антонович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Вахрушева Парасковья Епифановна
Отец ребёнка: Вахрушев Епифан (Степан) Антонович
Смерть
Неизвестно