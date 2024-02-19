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Вахрушева Ненила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Епифан (Степан) Антонович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Вахрушева Марья Епифановна

Отец ребёнка: Вахрушев Епифан (Степан) Антонович

Бакино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Вахрушева Аксинья Епифановна

Отец ребёнка: Вахрушев Епифан (Степан) Антонович

Бакино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Вахрушева Леонтий Епифанович

Отец ребёнка: Вахрушев Епифан (Степан) Антонович

Бакино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Вахрушев Игнатий Епифанович

Отец ребёнка: Вахрушев Епифан (Степан) Антонович

Бакино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Сын: Вахрушев Роман Епифанович

Отец ребёнка: Вахрушев Епифан (Степан) Антонович

Бакино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Вахрушева Парасковья Епифановна

Отец ребёнка: Вахрушев Епифан (Степан) Антонович

Бакино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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