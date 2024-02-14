Халитов Сабирьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халитов Сабирьян

Место рождения

д.Кугарчи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халитов Забих Сабирьянович

Мать ребёнка: Халитова (Вагапова) Шамсикямар Сагидулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халитова (Вагапова) Шамсикямар Сагидулловна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халитова (Вагапова) Шамсикямар Сагидулловна

Рождение ребёнка
Около 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халитова (Вагапова) Шамсикямар Сагидулловна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халитова (Вагапова) Шамсикямар Сагидулловна

Рождение ребёнка
01.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халитова (Вагапова) Шамсикямар Сагидулловна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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