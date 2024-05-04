Смирнов Юрий Александрович
Место рождения
Дата рождения24.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова (Поплаухина) Ирина Павловна
Рождение ребёнка
13.07.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова (Поплаухина) Ирина Павловна