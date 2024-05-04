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Смирнов Юрий Александрович

Место рождения

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

24.09.1979

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1979

Отец: Смирнов Александр Николаевич

Мать: Смирнова (Шацких) Людмила Владимировна

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Поплаухина) Ирина Павловна

Рождение ребёнка
10.11.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Поплаухина) Ирина Павловна

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.07.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Поплаухина) Ирина Павловна

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область

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