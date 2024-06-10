Нечунаев Савелий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечунаев Савелий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нечунаева (--) Марфа Трофимовна

Рождение ребёнка
11.12.1862

Сын: Нечунаев Ванифатий Савельевич

Мать ребёнка: Нечунаева (--) Марфа Трофимовна

Шипуново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
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Смерть
Неизвестно

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